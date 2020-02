22enne fermata al casello di Vicenza Ovest con mezzo chilo di cocaina: arrestata

Hajar Idrissi Hanafi, residente in provincia di Oristano e cittadina italiana, quando è stata fermata per un controllo era in possesso, precisamente, di 508 grammi di cocaina ancora in forma solida, quindi “non lavorata”, destinata al mercato padovano. I poliziotti le hanno anche sequestrato materiali per il confezionamento e una bilancia per la pesatura dello stupefacente.

La giovane, secondo quanto disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Vicenza, è stata ristretta presso la Casa Circondariale femminile di Verona, in attesa della convalida del fermo.