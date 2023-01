470 mila euro per il turismo: undici i progetti ammessi al finanziamento della Camera di Commercio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Camera di Commercio di Vicenza ha completato nei giorni scorsi, poco prima della chiusura dell’anno, l’esame delle candidature pervenute per il Bando Unico Annuale 2022, riservato ai progetti di interesse generale per la promozione del turismo e della cultura, presentati da soggetti pubblici e privati portatori di interessi generali.

Complessivamente sono undici i progetti ammessi al finanziamento camerale, per uno stanziamento complessivo di circa 470 mila euro che genereranno oltre 1,2 milioni di euro di nuovi investimenti in ambito locale. Il contributo stanziato coprirà, infatti, fino al 50% delle spese sostenute e fino a un valore massimo di 80 mila euro, mentre l’importo minimo di spesa per progetto per essere ammessi al bando era pari a 40 mila euro.

Ancora una volta, insomma, il bando unico annuale della Cciaa di Vicenza ha saputo intercettare un’ampia serie di idee e proposte di qualità, fortemente differenziate per contenuti e soggetti promotori, ma tutte con rilevanti ricadute attese per il territorio.

È il caso ad esempio della rassegna “Danza in rete Vicenza-Schio”, promossa dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, che prevede l’organizzazione di 40 appuntamenti – in parte già svolti – tra spettacoli ed eventi vari.

Il Comune di Bassano del Grappa è stato invece ammesso al finanziamento per il suo progetto “Comunità\Cultura\Patrimonio”, volto a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale del territorio.

La Fondazione Teatro Civico di Schio sarà invece supportata dal punto di vista finanziario per l’organizzazione della rassegna artistica 2022-2023, anche questa in corso, che prevede 25 appuntamenti e circa un centinaio di incontri per promuovere la cultura del teatro, in particolare tra i più giovani.

“Artigianato, cultura e sostenibilità” è invece il titolo del progetto presentato da Faiv – Federazione Artigiani Imprenditori Vicentini, finalizzato a promuovere non solo le produzioni dell’artigianato locale, ma anche i suoi valori e le sue tradizioni.

Punta invece sul binomio tra artigianato e design il progetto “A&D” presentato da CNA Veneto Vicenza, attraverso alcuni incontri aperti al pubblico per far conoscere il patrimonio culturale presente nel tessuto manifatturiero, consentendo a turisti, cittadini e potenziali clienti di vivere con un approccio esperienziale il valore della tradizione e del lavoro “fatto a mano”.

Un contributo è stato inoltre assegnato alla compagnia teatrale La Piccionaia di Vicenza per la seconda edizione del festival “Terrestri d’estate – Viaggio per spettatori curiosi”, che prevede un ricco calendario di appuntamenti a Vicenza, S. Vito di Leguzzano, Valdagno, Colceresa e Asiago.

Punta invece sulla formazione degli operatori delle strutture ricettive e di somministrazione la Pro Loco Alte Montecchio-Montecchio Maggiore, con il progetto “L’Abc dell’accoglienza e del turismo”, strutturato in una serie di corsi di sensibilizzazione e formazione, incontri e convegni.

“Dove agricoltura e cultura hanno la stessa radice” è invece il titolo del progetto presentato dal Centro di Cultura e Civiltà Contadina – Biblioteca Internazionale “La Vigna”, che si pone un duplice obiettivo: da un lato promuovere in città le eccellenze agricole del territorio provinciale, ed in particolare la Ciliegia di Marostica Igp, i Vini Doc di Breganze e l’Olio Evo della Pedemontana del Grappa, dall’altro rilanciare il patrimonio culturale della Biblioteca.

Il mondo dell’agricoltura è protagonista anche nel progetto presentato da Coldiretti Vicenza, che punta a promuovere ulteriormente i servizi ricettivi e di somministrazione proposti dalle aziende agricole, grazie anche alle nuove opportunità concesse dalla recente riforma regionale in materia.

L’Ogd Pedemontana riceverà invece un finanziamento per dare continuità – e sviluppare ulteriormente – al progetto “Strada dei birrifici della Pedemontana Veneta”, che ad oggi ha già coinvolto 17 birrifici artigianali, agribirrifici e birrerie.

Infine l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni dell’Altopiano di Asiago riceverà un contributo per un progetto di promozione turistica che punta sulla creazione di maggiori sinergie tra soggetti pubblici e privati e su un maggiore coordinamento delle iniziative predisposte dalle singole amministrazioni comunali locali.