A fuoco un bar tavola calda, evacuati gli abitanti della palazzina

Locale a fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, a Vicenza. Poco prima delle 15 i vigili del fuoco del capoluogo sono intervenuti all’angolo fra via Adda e via Ticino, nel quartiere di Saviabona, per l’incendio degli arredi esterni di un bar pizzeria tavola calda.

Il personale della sede centrale del comando è intervenuto sul posto con l’ausilio di un’autopompa e un’autoscala. All’arrivo sul posto le fiamme avevano già coinvolto gli arredi delle vetrine e si stavano propagando all’interno del bar. Non risultano persone intossicate dal fumo: i residenti dello stabile sono riusciti ad evacuare l’immobile prima che lo stesso venisse invaso dai prodotti della combustione.

I pompieri hanno provveduto al rapido spegnimento dell’incendio e messo in sicurezza la struttura, evitando il propagarsi delle fiamme al resto dell’edificio. Le cause del rogo non sono ancora note e sono al vaglio degli enti preposti. Sul posto anche la polizia locale di Vicenza.

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