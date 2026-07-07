Incendio in casa, cucina distrutto: una persona ferita nel tentativo di spegnere le fiamme

Una persona è rimasta ferita nell’incendio scoppiato questa mattina poco dopo le 12 in una casa privata suddivisa in più appartamenti in via Pizzegoro a Recoaro Terme. Nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorritori, la persona ha riportato ustioni agli arti. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Schio ed Arzignano, con un dispositivo composto da quattro mezzi e dieci operatori.

Il tempestivo intervento ha consentito di circoscrivere e domare rapidamente l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio. Il rogo ha interessato principalmente la cucina, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Anche l’impianto elettrico e altri locali dell’abitazione hanno subito notevoli danni a causa del calore e del fumo. L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Ultimate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla ventilazione dei locali e alla loro messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato assistenza alla persona ferita, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

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