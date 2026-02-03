Addio a Paolo Polazzo, figura di spicco di impegno sociale. Era presidente Anmic

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vicenza perde una figura di spicco del mondo civico e sociale. È morto infatti improvvisamente lo scorso 31 gennaio Paolo Polazzo, 74 anni, figura stimata per il suo costante impegno civile e sociale, in particolare nell’ambito della disabilità.

Il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ne ricorda la figura insieme all’amministrazione comunale: “Paolo non è stato solo un imprenditore, ma un uomo profondamente radicato nel tessuto della nostra città: alla guida dell’Anmic di Vicenza, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, ha dedicato anni alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e invalidità, promuovendo servizi concreti e ascolto attento dei bisogni più fragili della nostra comunità”.

“Il suo impegno – prosegue il sindaco – si è tradotto in iniziative importanti, come la collaborazione con il Comune nella creazione di sportelli di assistenza per persone con disabilità, orientati a offrire risposte pratiche e supporto nei momenti più difficili, come durante l’emergenza sanitaria del Covid-19. Oltre alla sua attività istituzionale, Paolo ha saputo coniugare l’attenzione sociale con la promozione di progetti concreti di inclusione, condividendo esperienze con altre realtà associative locali, con un approccio sempre attento alla dignità delle persone e alla valorizzazione del volontariato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in chi ha condiviso con lui percorsi di impegno e solidarietà. Vicenza gli è grata per quanto ha saputo dare: il suo esempio di umanità, di dedizione e di servizio continuerà a ispirare chiunque operi per il bene comune”.

Il funerale si terrà mercoledì 4 febbraio alle 10,45 nella chiesa parrocchiale di Araceli in Borgo Scroffa a Vicenza.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.