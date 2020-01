Addio a un decano dell’insegnamento in città: fu docente al Quadri e prof al Pigafetta

Tanti ex liceali vicentini che hanno compiuto gli studi in città al “Quadri” e al “Pigafetta” ricorderanno senza dubbio il nome del professor Vincenzo Fumarola, docente tra gli anni ’60 e ’80 a Vicenza, scomparso nei giorni scorsi. Generazioni di studenti vicentini hanno appreso della morte dell’insegnante in pensione dall’epigrafe affissa nei consueti luoghi dedicati agli annunci funebri, riconoscendolo nell’immagine che risale agli anni in cui era punto di riferimento per i colleghi d’insegnamento, oltre che per futuri uomini e donne di allora alle prese con libri di greco e latino sui banchi di scuola.

Il “prof” Fumarola nel tempo era divenuto un esponente di spicco della cultura vicentina e accolto come membro onorario dell’Accademia Olimpica, oltre che della società Dante Alighieri di Vicenza. Laureato in lettere classiche, insegnò latino e greco nei licei per poi assumere l’ambito incarico di preside al liceo scientifico Quadri. Da letterato illustre è stato autore di varie pubblicazioni, saggi e poesie, e negli ambienti della cultura classica era rinomato come profondo conoscitore della lingua greca antica.

Le esequie solenni si terranno oggi pomeriggio alle 14.45 presso la chiesa di Araceli, nel capoluogo berico. Ad accompagnarlo nel giorno del commiato i due figli e i nipoti, ma anche tante persone che hanno serbato di lui un ricordo nel cuore.