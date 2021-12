Al liceo Quadri agenti della polizia locale “prof” di mobilità sostenibile

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Come muoversi in città in modo sicuro e sostenibile? Quali sono le principali regole da osservare andando in bicicletta? E in monopattino elettrico? A queste domande, ma non solo, hanno risposto due agenti della Polizia Locale di Vicenza nel corso di quattro incontri di formazione alle classi terze del liceo scientifico Quadri. In due gruppi da 170 studenti ciascuno, gli agenti hanno approfondito i temi della sostenibilità degli spostamenti, del consumo energetico e di suolo, della praticità dell’uso della bicicletta, ma anche delle problematiche connesse alla sicurezza, al contrasto del fenomeno dei furti, al rispetto delle norme di circolazione, comprese quelle introdotte di recente peri monopattini elettrici.

Al ciclo di incontri hanno preso parte anche Luca Panichi e Marco Scarponi, della Fondazione intitolata al ciclista Michele Scarponi investito mortalmente mentre si allenava, e Paolo Zancan dell’associazione Velocittà. Particolarmente coinvolgente, poi, è risultata la testimonianza di Panichi, ex ciclista disabile dal 1994 per essere stato investito da un’auto in gara, che ha raccontato agli studenti il dramma dell’incidente e la sua nuova vita di atleta che da anni scala le montagne su una sedia a rotelle.

“Le giovani generazioni sono il vero traino di una città sempre più green dove vince la mobilità sostenibile – commenta il sindaco Francesco Rucco – Ma anche muoversi in bicicletta o con il monopattino richiede il rispetto di alcune norme a tutela propria e degli altri utenti della strada. Ottima, quindi l’iniziativa della polizia locale, sempre attenta alla promozione dell’educazione stradale, e grazie ai testimonial che hanno trasmesso agli studenti esperienze concrete anche molto toccanti”.