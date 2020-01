Un’Audi A5 sbanda improvvisamente e sbatte sul guard rail. Ferito il conducente

Non si spiega l’incidente avvenuto in pieno pomeriggio di domenica sull’A31 Valdastico, nel tratto compreso tra i caselli di Vicenza Nord e Dueville, in direzione nord. Violenta la collisione tra un’auto di alta cilindrata – un’Audi A5 di colore nero – e le barriere che delimitano la carreggiata, dove la vettura condotta da un uomo si è schiantata dopo la perdita di controllo, fino a bloccarsi sull’asfalto, gravemente danneggiata. Il conducente è stato ricoverato in pronto soccorso con un trauma cranico, in codice di media gravità. Sembra che non indossasse le cinture di sicurezza al momento dell’impatto. A recuperare il ferito un’ambulanza giunta intorno alle 15.40 di ieri, dopo averlo stabilizzato con il contributo di una squadra del 115 chiamata a supporto.

Generalità e provenienza dell’automobilista non sono state rese note, così come si dovrà attendere per capire se la carambola lungo la corsia autostradale sia stata causata da un colpo di sonno, una distrazione oppure come ultima ipotesi, meno probabile ma non da escludere a priori, da un guasto meccanico. I vigili del fuoco accorsi insieme al personale sanitario del 118 hanno dovuto darsi da fare per estrarre l’uomo al volante dal lato guida, dove era rimasto bloccato in seguito allo schianto.

Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto come da prassi è stata affidata agli agenti della Polstrada, trattandosi di via di comunicazione di loro competenza. Il tutto con l’ausilio del personale ausiliario della società di gestione, all’opera per liberare le due carreggiate rese temporaneamente inservibili visti i rottami del mezzo da recuperare.