Adunata Alpini 2024: schizzano i costi di pernottamento in alberghi. “Scelta discutibile”

Oltre che con le penne (rigorosamente nere, tipiche degli Alpini) su anche con le “antenne” per chi si sta adoperando con discreto margine di anticipo per accaparrarsi qualche letto e in generale il pernottamento in città e dintorni in vista dell’Adunata Nazionale 2024, che si terrà a maggio a Vicenza.

Da più parti, affezionati Alpini e simpatizzanti, sono giunte lamentele sul “tasto dolente” dei prezzi proposti da alcune tra le strutture ricettive, definite come “esorbitanti“. Pensioni e qualche hotel di medio livello con costi quasi affini agli alberghi a 5 stelle stanno spingendo più di qualche futuro visitatore a scegliere l’ospitalità fuori provincia, scoraggiandone altri.

Sul punto interviene la società sorta proprio in funzione dell’evento, “Adunata Alpini 2024”, che affida a una nota stampa la propria posizione in merito, dopo gli appelli già emessi in passato al fine di mantenere i consueti listini in occasione dell’invasione bonaria – si stima – di 300/400 mila persone in tre giorni. “Si tratta di episodi riconducibili alla libera scelta – si legge – di albergatori che non hanno ritenuto di cogliere l’invito degli organizzatori a calmierare i listini”. Tanti o pochi che siano, si tratta solo di una parte degli operatori di Vicenza e provincia, come viene precisato. “Una scelta discutibile, ma libera. Un’iniziativa di alcuni che non deve oscurare disponibilità, slancio e sostegno dimostrato sin dall’inizio da molti albergatori vicentini”.

Il consiglio che la organizzatori dell’Adunata 2024 consiste nel contattare l’agenzia Gentes Viaggi (alla mail alpini@gentesviaggi.it), convenzionata, al fine di trovare risposte congrue alle proprie esigenza. “Siamo impegnati quotidianamente per soddisfare richieste ed esigenze di ognuno – dichiara il titolare Paolo Cogo – ma visto il quasi sold out nelle strutture cittadine e in considerazione della natura del territorio vicentino, il nostro consiglio è di valutare anche alloggi decentrati, comunque accoglienti, ben collegati al centro e sicuramente meno esosi nel prezzo”.

Si ricorda infine, che l’organizzazione della 95a Adunata Nazionale degli Alpini-Vicenza 2024 metterà a disposizione anche altre formule di alloggio, come attendamenti, aree camper e alloggiamenti collettivi, che saranno al più presto prenotabili sul sito ufficiale.