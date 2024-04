Adunata degli Alpini, aumentate le corse e ampliati gli orari del trasporto pubblico locale

In occasione dell’Adunata nazionale delle penne nere 2024, Svt ha messo a punto un piano di potenziamento e ampliamento del trasporto pubblico locale. L’obiettivo è quello di alleggerire il traffico per garantire lo svolgimento di una manifestazione per la quale sono attese 400 mila persone.

Servizio extraurbano: da sette diverse direttrici interscambio con navette alle porte della città

Nell’ambito di questo programma speciale modificato, nelle giornate del 10, 11 e 12 maggio le corse del servizio extraurbano in ingresso a Vicenza faranno capolinea nelle zone di interscambio previste alle porte della città. Da qui sarà possibile raggiungere il centro tramite un servizio di bus navetta ad alta frequenza. Parallelamente, Svt ha disposto il potenziamento di otto linee rispetto al normale servizio extraurbano, in particolare per quanto riguarda la fascia oraria pomeridiana in direzione Vicenza e in serata in uscita dalla città. Inoltre, nella giornata di sabato 11, saranno effettuate le stesse corse attive dal lunedì al venerdì. Il servizio sarà potenziato anche domenica 12 maggio.

Servizio urbano e suburbano integrato con bus navetta dai punti alloggiamento e prolungato fino alle 24 venerdì e sabato

Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio il servizio ordinario suburbano sarà mantenuto, ma con frequenza ridotta e percorsi limitati a seguito delle modifiche alla viabilità, che vedrà l’attivazione delle aree “rossa” e “arancione”. Parallelamente sarà attivo un servizio di bus navetta dai punti di alloggiamento dei partecipanti all’Adunata ai punti di interesse in centro a Vicenza. Nelle medesime giornate l’orario di servizio delle linee urbane, suburbane e delle navette sarà prolungato fino alle 24. Anche domenica 12 maggio il servizio suburbano sarà ridotto nella frequenza e limitato nei percorsi, mentre sarà attivo il servizio di bus navetta.

Biglietto speciale a 10 euro e biciclette elettriche – bike sharing

Svt mette a disposizione un biglietto speciale valido dal 10 al 12 maggio su tutti gli autobus del trasporto pubblico urbani, extraurbani e provinciali al costo di 10 euro. Il biglietto speciale può essere acquistato in tutte le biglietterie e rivendite autorizzate Svt oppure online nel sito svt.vi.it. Sarà anche possibile utilizzare il servizio di bike sharing gestito da RideMovi Spa, che nei tre giorni dell’Adunata metterà a disposizione una flotta rafforzata di e-bike, con uno speciale abbonamento giornaliero, illimitato, al costo di 6,99 euro anziché 14,99. ridemovi. com/it.

Rfi Trenitalia

Rfi ha confermato la massima disponibilità a favorire gli spostamenti su rotaia. Nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio saranno intensificate le corse sulle tratte Verona-Venezia, Vicenza-Bassano, Vicenza-Treviso e Vicenza-Schio. L’operatività dei treni, inoltre, sarà estesa oltre i normali orari di servizio. Fin dalle prime ore di domenica 12, dalla stazione dei treni è previsto un apposto servizio di bus navetta per portare comodamente i partecipanti nella zona di ammassamento e partenza della sfilata.