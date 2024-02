Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, presentati il manifesto e la medaglia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Debuttano ufficialmente i due simboli del grande evento nazionale alpino di primavera, a Vicenza. Come ogni anno, sono stati scelti tramite concorso indetto dall’Ana. Per questa edizione a vincere è stato un unico autore: Tommaso Tomelin, della Valsugana.

Per quanto riguarda il manifesto ufficiale dell’Adunata 2024, sullo sfondo compare Piazza dei Signori, cuore e salotto di Vicenza, con i suoi monumenti-simbolo: la Basilica e la Loggia del Capitaniato, entrambe a firma di Andrea Palladio, e la medievale Torre Bissara. Alla base, a evocare l’invasione pacifica delle Penne Nere in città prevista nel secondo weekend di maggio, le sagome verdi di Alpini che sfilano con i loro gagliardetti. Non mancano le strisce del Tricolore, attraversate da un’aquila in volo (simbolo della forza e del coraggio degli Alpini) e lanciate verso il cielo; un cielo azzurro di speranza, che però non dimentica i tempi bui, grazie anche all’immagine in bianco e nero della Colonna Mozza dell’Ortigara, monito a non dimenticare mai il passato e il sacrificio dei caduti.

La Loggia del Capitaniato – emblema della grande influenza della Repubblica di Venezia sulla città – torna anche sullo sfondo della medaglia commemorativa, a celebrare Vicenza e la sua grandezza e bellezza. I tre archi si accendono per l’occasione dei colori della Bandiera italiana. In primo piano, invece, un Alpino con lo zaino, a simboleggiare le migliaia di Penne Nere che da tutta Italia (e dal mondo) raggiungeranno Vicenza per la 95° Adunata. Sul retro della medaglia, il logo dell’Associazione Nazionale Alpini, una testa d’aquila (icona del corpo degli Alpini), la scritta commemorativa dell’Adunata di Vicenza del 10-12 maggio, lo stemma del Comune di Vicenza e l’Ossario del Pasubio, a raffigurazione della Sezione Ana ospitante: Vicenza “Monte Pasubio”.