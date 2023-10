Aggredisce e tenta di violentare la vicina di casa. Dopo oltre un anno finisce in carcere

La condanna per tentata violenza sessuale diventa esecutiva, ed è toccato alla Polizia di Stato della Questura di Vicenza eseguire – ieri – l’ordine di carcerazione nei confronti di un 69enne della città, decretato come colpevole di aver aggredito e tentato di abusare di un donna, nel dettaglio la vicina di casa.

Il grave fatto, che risale all’agosto del 2022 ed avvenuto nel capoluogo berico, era stato denunciato dalla vittima delle violenze subite, rimasta ferita in quell’episodio.

Il pensionato – rese note le sole sue iniziali, V.L. – si introdusse nell’appartamento senza il permesso dell’inquilina e tentò esplicitamente di approfittare di lei, fermato solo dalla reazione coraggiosa della donna, la quale riportò comunque delle lesioni. In seguito fu in grado di riconoscere l’artefice dell’intrusione e dell’aggressione a sfondo sessuale.

Da parte della stessa Questura fu prima emesso un ammonimento a non intrattenere alcun tipo di contatto e poi l’ordine formale non avvicinarsi a una distanza minore di 200 metri dalla persona offesa. Ieri, nel primo pomeriggio, gli operatori di una “Volante” lo hanno prelevato nella sua abitazione e, dopo un passaggio in Questura per le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere al “Del Papa” di Vicenza. Dovrà scontare 2 anni e 6 mesi in cella.