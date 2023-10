Fine ottobre a scelta tra marce, mostre mercato, birra artigianale e… horror

Ancora un fine settimana ricco di eventi, nel vicentino, quello del 28-29 ottobre, allargato però alla festa del 1 novembre in un lungo “ponte” di eventi per tutti i gusti. Ecco quelli più interessanti, di cui ha parlato la rubrica Festa Italiana di Radio Eco Vicentino.

Festa d’autunno a Valdagno: organizzata dalla Provaldagno, si tiene dal 27 ottobre all’1 novembre e prevede giostre, giochi, attrazioni, stand bavarese, musica dal vivo, specialità gastronomiche e marronata.

Ascolta “Il weekend del 27/29 ottobre” su Spreaker.Mostra Mercato a Posina: organizzata dalla Pro Loco, si tiene il 29 ottobre dalle 9 alle 17, con sfilata mezzi agricoli, stand gastronomico con piattyo principale i prelibati gnocchi di Posina, “spaelada de castagne” e musica dal vivo. Sabato 28 nell’aula della palestra comunale presentazione del libro “Vite di tabacco”.

Nonsolobirra a Marano Vicentino: dal 27 al 29 ottobre si tiene l’11esimofestival della birra artigianale. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare l’eccezionale qualità e la varietà delle birre artigianali italiane. Sono 12 i birrifici artigianali presenti, con oltre 100 varietà di bevanda disponibili, dalle tradizionale alle sperimentali. Oltre all’ampia selezione di birre, il festival presenterà un’area gastronomica gestita da Pro-Marano, dove potrete deliziare il palato con piatti deliziosi appositamente pensati per abbinarsi alle diverse varietà di birra presenti. L’obiettivo è creare una sinergia perfetta tra cibo e birra, amplificando l’esperienza sensoriale e soddisfacendo ogni palato.

Di baito in baito con l’ape regina a Tonezza del Cimone: Domenica a partire dalle 9 si propone escursione musicale per degustare le tipicità culinarie della montagna vicentina accompagnate dal miele, a cura dell’Associazione TonezzaApi. Accompagnati dalla Guida Alpina Francesco Canale e della Guida Ambientale della Cooperativa Ecotopia. Ai presenti verrà assegnato un numero, al termine della passeggiata estrazione finale di prodotti tipici di montagna. È consigliato abbigliamento comodo e scarponcini da trekking.

Nella notte delle Streghe a Rosciano (Pescara): appuntamento fuori Veneto per glia manti del mistero, della magia e delle leggende. Il borgo medievale locale riporta indietro in un tempo costellato di fantasia e personaggi misteriosi, in scenari horror con musica e artisti di strada. L’ingresso è gratuito.

Festa del Ringraziamento a Carrè: Domenica si terrà, a partire dalle ore 9, in piazza IV Novembre a Carrè, Festa del Ringraziamento, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune. Raduno dei trattori e sfilata mezzi agricoli, santa messa, stand gastronomico al mattino, spettacolo di bolle giganti a seguire.

Piatto baby con wurstel e patatine fritte: 5 euro

Settima marcia con gusto a Sossano: Proposti tre percorsi collinari (6, 13, 21 km) con punti ristoro con partenza domenica mattina.

Drone day: dalla tempesta all’arta di Vaia a Marcesina (Trento): Sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, in occasione dell’anniversario della tempesta Vaia, si terrà un evento eccezionale, il Drone Day “Dalla Tempesta all’Arte di Vaia” nei comuni di Levico Terme, Grigno e in località Marcesina.L’evento offre ai dronisti partecipanti un viaggio unico nei luoghi colpiti dalla tempesta di fine ottobre 2018, permettendo loro di volare con i droni in prossimità di due delle straordinarie sculture create dall’artista altopianese Marco Martalar con i resti degli alberi abbattuti quella fatidica notte dalla forza del vento: la lupa del Logorai a Vetriolo – Levico Terme e l’Aquila di Vaia a Grigno – Marcesina. Queste opere, nei luoghi martoriati dalla tempesta, sono simboli di resilienza, che rappresentano il connubio tra arte e natura, tra dolore e rinascita.