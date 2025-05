Arrestato appena sceso dal treno dopo le minaccia all’ex fidanzata. Voleva incontrarla

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Missione preventiva riuscita da parte dei Carabinieri per prevenire possibili atti violenti nei confronti di una ragazza di circa 20 anni residente nelle vicinanze di Montecchio Precalcino, sotto protezione speciale in ragione dell’applicazione del “Codice Rosso” antiviolenza. Ieri nel tardo pomeriggio l’intervento, scattato sulla base di una segnalazione giunta da parte dei colleghi d’Arma attivi nel ferrarese.

L’ex fidanzato era già denunciato per minacce, ma incurante degli avvertimenti ricevuti nel periodo recente voleva ad ogni costo raggiungerla recandosi presso l’abitazione di famiglia di lei. Ha viaggiato in treno, proveniente da Ferrara, la città di residenza, ignaro che i suoi spostamenti erano monitorati dai militari della città degli estensi, i quali hanno inviato una segnalazione ai colleghi vicentini.

Anziché la giovane studentessa vicentina ad accoglierlo alla fermata del treno di Villaverla e Montecchio ha trovato una pattuglia dell’Arma inviata dalla tenenza di Dueville, che ha proceduto al fermo temporaneo del cittadino ferrarese per un controllo. Lo stesso avrebbe reagito malamente alle richieste dei pubblici ufficiali, arrivando al punto (di non ritorno) di strattonare con vigoria un militare e tentare poi di risalire di corsa, senza riuscirci, sul convoglio della linea locale Vicenza-Schio in ripartenza verso Thiene. Una scena osservata da altri utenti in salita e in uscita dal treno.

Il ventenne, a questo punto è stato prontamente bloccato dagli operatori dell’Arma, che lo hanno arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. In seguito il caso è finito in Procura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto nelle camere di sicurezza. Questa mattina è comparso davanti al Tribunale di Vicenza per l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto ha disposto per l’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentarsi quattro volte a settimana presso la caserma dei Carabinieri di Ferrara.

