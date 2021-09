Al Festival del Cinema di Venezia il film “La Rua, la magia di Vicenza”

“La Rua, la magia di Vicenza”, mediometraggio sulla tradizionale festa storica cittadina nata nel 1444, è stato presentato ieri pomeriggio alla 78° Mostra del cinema di Venezia, negli spazi che la Regione del Veneto dedica alle produzioni locali in collaborazione con Vicenza Filmcommision e Consorzio Vicenzaè. Per il Comune era presente l’assessore alla cultura Simona Siotto.

Il film è stato prodotto per l’edizione 2021 del “Giro della Rua” con l’obiettivo di celebrare la seconda più antica Festa storica del Veneto nell’anno in cui la situazione pandemica non consente di organizzare la grande parata del volontariato e associazionismo cittadino. Il 18 e 19 settembre sarà presentato in alcune sale cinematografiche della città, nei prossimi mesi sarà candidato a festival nazionali e internazionali e contribuirà a promuovere la candidatura di Vicenza e della sua provincia a Città italiana della Cultura 2024.

Il mediometraggio, della durata di 62 minuti, prende spunto dalla storica processione della Rua per presentare la città attraverso una suggestiva passeggiata tra le sue architetture e i luoghi meno conosciuti. Il centro della narrazione sono i cittadini, immersi in uno straordinario patrimonio artistico e monumentale. Numerose sono le citazioni cinematografiche e gli omaggi a grandi registi come Scola, Fellini, Pasolini, Kurosawa e Ferreri. Significativa la ricerca iconografica che attinge alla pittura (Paolo Veneziano, Giovanni Bellini, Paolo Veronese.) e alla scultura (Canova).

Il soggetto, la sceneggiatura e la direzione artistica sono di Davide Fiore. La regia è di Daniele Cazzola. Tra gli interpreti, Davide Fiore, Patrizia Laquidara, Vitaliano Trevisan, Livio Pacella, Igor Roma, Patricia Zanco, Davide Dal Pra, Silvia Gribaudi. Il film è stato stato commissionato dall’associazione Comitato per la Rua di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e i partner storici della festa, come il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano, la Diocesi di Vicenza, la Provincia di Vicenza, la Pro Loco Postumia e altri sostenitori dal mondo delle imprese, dell’artigianato e della cultura con il patrocinio della Regione del Veneto. E’ stato prodotto In collaborazione con TVA Vicenza Gruppo Videomedia.