Al Suem di Vicenza una centrale operativa mobile “su ruote”. Pronta in casi eccezionali

Un mezzo di supporto sanitario speciale, destinato ad emergenze o eventi straordinari di massa, allestito all’interno di una sorta di ambulanza convertita a postazione di centrale operativa mobile.

In Veneto ne sono state attrezzate due, una assegnata alla provincia di Vicenza e giunta ieri a destinazione, e l’altra a Mestre. Serviranno per gestire le comunicazioni d’urgenza in occasione di grandi calamità o di eventi di massa.

Il veicolo è un furgone attrezzato per essere una vera e propria centrale operativa mobile, consentendo così di garantire le comunicazioni anche in luoghi in cui c’è scarsa copertura del segnale, assicurando un collegamento efficiente con gli operatori presenti nella sede del 118 di Vicenza. Il mezzo inoltre può essere di preziosa utilità per eventi in aree abitate, in quanto dispone di apparati di comunicazione a incrementare le frequenze a disposizione degli operatori, così da creare dei canali radio dedicati per la gestione di una specifica situazione, senza interferire con le comunicazioni ordinarie.

“La scelta di destinare a Vicenza uno dei due mezzi realizzati – sottolinea il dott. Federico Politi, direttore del Suem 118 di Vicenza – rappresenta un riconoscimento per l’attività svolta nel corso degli anni dalla nostra Centrale anche a supporto dei territori limitrofi, in caso di necessità. Una collaborazione che con l’arrivo di questo mezzo speciale è destinata a intensificarsi ulteriormente, in quanto naturalmente potrà trovare impiego anche al di fuori della nostra provincia“.