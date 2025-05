Dramma sfiorato alla sagra: anziano ingerisce boccone che gli va “di traverso”. Salvato in extremis

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era sul punto di soffocare rischiando di perdere la vita l’anziano vicentino soccorso d’urgenza sabato sera a Torri di Arcugnano, ripreso sotto il tendone dell’annuale sagra di San Luca e definitivamente salvato – salvo complicazioni – in ospedale a Vicenza.

Decisivo l’intervento tempestivo di una squadra di soccorritori volontari della Croce Verde presenti per l’evento, chiamati in causa a tempo quasi zero all’allarme dato alle 20.30 circa.

L’uomo, 82enne residente nella zona di Vicenza, si trovava in compagnia di parenti e stava cenando in un clima di festa quando un boccone di carne gli sarebbe “andato di traverso”, ostruendogli le vie respiratorie. Comprensibile l’apprensione che si è manifestata subito tra i tavoli assai affollati di gente, chiedendo aiuto e lanciando la segnalazione al 118 che ha inviato subito un’autoambulanza dal San Bortolo.

Le opportune manovre da operare in questi casi hanno portato beneficio al pensionato in crisi respiratoria e, pare, si sia proceduto all’intubazione prima del trasporto in codice rosso verso il pronto soccorso del polo medico del capoluogo vicentino. Luogo dove il problema è stato risolto dalla perizia degli specialisti delle emergenze sanitarie.

Le condizioni generali di salute dell’ottantaduenne vicentino rimangono gravi, in attesa di una rivalutazione a distanza di 24 e 48 ore sugli effetti delle procedure invasive praticate e del deficit di ossigeno dovuto al prolungato periodo di ostruzione delle vie respiratorie, ma si confida di poterlo dichiarare fuori pericolo. Un sospiro di sollievo parziale, insomma, per gli organizzatore e le decine di volontari che si stanno dando da fare per la buona riuscita della sagra, che si conclude proprio questa sera dopo quattro giorni di festa.

