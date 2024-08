Albero secolare si sradica dal suolo e cade in strada dopo aver divelto i fili elettrici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha resistito a temporali e nubifragi con raffiche di vento che dal mese di maggio in poi hanno colpito anche l’area della città di Vicenza, compresa la salita verso Monte Berico, ma nell’ultima domenica di agosto non ha retto all’incedere del tempo ed è finito sulla strada. Chiamando all’intervento i vigili del fuoco, infine, per la rimozione.

E’ caduto definitivamente al suolo ieri intorno alle 18.30 l’albero secolare di via Petrarca, per fortuna senza provocare altri danni alle cose, a parte dei fili elettrici sospesi in aria, e ancor più per volere del caso senza colpire passanti a piedi o vetture in marcia.

Oltre alla squadra dei pompieri del 115 accorsa dalla centrale operativa e caserma del capoluogo berico, al lavoro per la prima serata di domenica, sul posto si sono visti anche i tecnici dell’energia elettrica per risolvere il guasto provocato dallo sradicamento della grossa pianta ma anche la potenziale situazione di pericolo. Il tronco e i rami sono stati tagliati e rimossi rapidamente dagli operatori “armati” di motoseghe, per poi riaprire la via al traffico, intorno alle 21 di ieri.