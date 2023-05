Alluvione in Emilia Romagna: 147 i volontari vicentini impegnati, il gruppo veneto più numeroso

Il Veneto a supporto dell’Emilia Romagna alluvionata. In maniera concreta e operosa, come è nello spirito delle comunità di queste due Regioni.

La Regione Veneto ha attivato dall’inizio dell’emergenza (3 maggio 2023) 572 volontari, che corrispondono ad un ancora maggior numero di presenze visto che alcuni volontari sono scesi più di una volta, per un totale stimato di circa duemila ore lavorative al giorno. Di questi 572 volontari di protezione civile, quelli più numerosi sono finora quelli provenienti dalla provincia di Vicenza, 147 in totale, sia per l’immediata disponibilità fornita, sia soprattutto per la tipologia di mezzi e attrezzature messi a disposizione (come bobcat e moduli Aib), particolarmente idonei agli interventi di soccorso finora richiesti.

Come ha raccontato il coordinatore Cristiano Todeschini ai microfoni di Radio Eco Vicentino, sono circa 3500 in provincia di Vicenza le persone che prestano opera di volontariato nella protezione civile: pronti ad intervenire in caso di calamità ma anche di prevenzione o dediti a un lavoro più “dietro le quinte” durante tutto l’anno.

Ascolta “Cristiano Todeschini e il volontariato nella protezione civile” su Spreaker.

“Sappiamo bene cosa vuol dire essere colpiti da un’alluvione perché è successo a noi in tempi non lontani -afferma il consigliere della Provincia di Vicenza con delega alla Protezione Civile Davide Faccio -. Abbiamo persone preparate ad affrontare il post alluvione e mezzi adeguati, i nostri volontari stanno dimostrando grande disponibilità e di questo li ringrazio, così come ringrazio l’ufficio provinciale di protezione civile, in costante contatto con la Regione Veneto per coordinare al meglio le squadre”.