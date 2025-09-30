Alta velocità e manutenzione dell’autostrada: lavori lungo la A4

Proseguono i lavori di regolare manutenzione della A4 e per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità e alta capacità nel tratto di autostrada compreso fra Verona e Vicenza e agli importanti interventi seguono inevitabilmente alcune modifiche alla normale viabilità.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova da parte sua, in una nota, conferma la sua priorità di agevolare chi utilizza quotidianamente le tratte per spostarsi e raggiungere le proprie destinazioni, garantendo sicurezza e fluidità al traffico e minimizzando i disagi per gli automobilisti.

Lavori sulla A4 tra Vicenza Est e Padova Ovest

Gli interventi di manutenzione alla pavimentazione autostradale sono in programma lungo la A4 Brescia-Padova nella carreggiata in direzione Milano dalle 21 di venerdì 3 ottobre alle 6 di domenica 5 ottobre tra i caselli di Padova Ovest e Vicenza Est. La circolazione sarà garantita su una o due corsie di marcia, con una corsia a larghezza ridotta.

Modifiche della viabilità a Verona Est da venerdì

Nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’alta velocità, per consentire il ripristino della Tangenziale Sud di Verona a partire da due fine settimana nella prima metà del mese di ottobre sono in programma le chiusure notturne, dalle 22 alle 6 per una notte, delle carreggiate Est e Ovest in direzione Vicenza e Verona e dello svincolo di ingresso numero 2 San Martino Buonalbergo in direzione Vicenza per sei giorni consecutivi.

Gli interventi rappresentano un passaggio obbligato per lo sviluppo delle infrastrutture autostradali e ferroviaria. Durante i periodi di chiusura, saranno predisposti e segnalati i percorsi alternativi, così da agevolare gli spostamenti e ridurre al minimo i disagi per gli utenti. La società si impegna a ridurre per quanto possibile la durata delle limitazioni.