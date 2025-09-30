Operazione antidroga della Polizia, arrestato un cittadino italiano per spaccio di cocaina

Spaccio di sostanze stupefacenti: è questo il reato per il quale la Squadra Mobile della Provincia di Vicenza ha arrestato, a Thiene, un uomo con cittadinanza italiana. Il provvedimento è stato preso nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 settembre, a seguito del controllo condotto dagli agenti presso un immobile di viale Europa nella disponibilità dell’arrestato.

La perquisizione ha permesso di rinvenire 77 grammi circa di cocaina, insieme a numeroso materiale utile al confezionamento della sostanza e alla somma in contanti di 1000 euro. L’uomo è stato quindi posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione nella città altovicentina. L’operazione è stata effettuata unitamente alla Sezione Polizia stradale di Vicenza che ha dato la propria collaborazione alle indagini.

– – – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.