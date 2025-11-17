Donna aggredita dal compagno con una coltellata al braccio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In concitato episodio è avvenuto oggi (17 novembre) in un’abitazione di Altavilla Vicentina: una donna è stata aggredita e ferita dal compagno ed è stata ricoverata in ospedale.

Dalle prime sommarie informazioni, pare che al culmine di un diverbio, intorno alle 11,40, l’uomo l’abbia aggredita con un coltello, provocandole una ferita ad un braccio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha provveduto a trasferire la donna all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento