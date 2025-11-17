Senza dimora trovato morto su una panchina in corso Fogazzaro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un senza dimora è stato rinvenuto morto su una panchina questa mattina a Vicenza: il dramma della solitudine è stato scoperto poco prima delle nove di oggi (7 novembre), in corso Fogazzaro, a pochi metri dallo struscio di Corso Palladio.

La vittima è un 52enne di origini romene, che aveva scelto la città di Vicenza come luogo dove trascorrere le sue nottate. E in una delle panchine presenti sulla fiancata della chiesa di San Lorenzo aveva probabilmente trascorso la notte o le prime ore della mattinata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, ma per l’uomo non c’era ormai più niente da fare.

