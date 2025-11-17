La legge del Menti non mente: Renate zero e senza voce, la decide Cuomo: 1-0 bagnato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Vicenza che vince ancora, e ancora una volta di misura, la novità è che il gol da tre punti non arriva nel finale di partita ma a inizio confronto, contro un Renate assai intraprendente nella ripresa. Il fortino dello Stadio Romeo Menti rappresenta ben più di un talismano, pure domenica in una giornata fredda e piovosa di autunno inoltrato, senza il tutto esaurito sugli spalti questa volta. A segno ancora un difensore nella coop del gol biancorossa: è toccato a Cuomo mettere la zampata vincente al 9′ del primo tempo, rete che arriva di nuovo da una palla inattiva, messa dentro da capitan Costa.

Identico punteggio ma con festini contrapposti, purtroppo per i colori vicentini, al sabato in un derby veneto combattuto tra Cittadella e FC Arzignano Valchiampo. Anche qui finale di 1-0 per i padroni di casa, risultato che riserva il primo boccone amaro per Di Donato, il tecnico dei beniamini giallocelesti alla seconda panchina, che solo nel turno precedente (il 13°) erano riusciti a spezzare la serie nera. Nella città murata decide Cecchetto al quarto d’ora del lato A del primo confronto della storia calcistica dei due club veneti.

La storia della 12esima vittoria in campionato su 14 partite del “Lane” disputate nasce da un 3-5-2 proposto da Fabio Gallo che vede la coppia di attaccanti della domenica composta da Capello e Stucker. In difesa la scelta ricade sul 20enne Vescovi, con Leverbe ai box per il rosso vivo rimediato contro l’Inter Under 23 e il polivalente Cuomo a farne le veci al centro. Caferri e Costa rimangono quasi intoccabili sulle due bande, per la mediana Zonta, Carraro e Vitale i prescelti dal 1′. Per il n°1 Gagno, infine, una domenica di brividi e non certo per il meteo, così come per i tifosi che festeggiano, dopo aver tremato per due rigori reclamati dal Renate nella ripresa (le revisione conferma la decisione degli arbitri) si gode la settima vittoria in casa, dove si sono raccolti 21 punti sui 21 disponibili. Per il Cittadella al galoppo dopo 6 vittorie consecutive ci sarà il Lecco.

Per quanto riguarda la classifica del girone A di serie C tiene il passo il Lecco, anche qui a fatica con un 1-0 tirato al Pro Patria, il derby lacustre tra le bresciane fa perdere invece terreno all’Union Brescia: 0-0 senza gloria a Ospitaletto e ora il gap di -10 dal L.R. Vicenza e -2 rispetto ai lecchesi, tornati al 2° posto in solitaria. Adesso arriva il tempo dei bigmatch per i biancorossi, che nei prossimi due appuntamenti sfideranno prima Brescia e poi Lecco cercando di legittimare la leadership e consolidare la fuga per la serie B. Per l’Arzignano Valchiampo versione 2.0, importante il match di sabato prossimo allo Stadio Dal Molin con ospite la neopromossa Dolomiti Bellunesi.

I VIDEOHIGHLIGHTS DELLE DUE PARTITE DELLE SQUADRE VICENTINE

