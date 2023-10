Donna travolta da un treno: ritardi di tre ore per chi viaggia sulla linea Milano-Venezia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una persona è stata travolta da un treno in transito questa mattina alle 9.24 lungo la linea Milano-Venezia, fra le stazioni di Montebello ed Altavilla Vicentina. Notevoli le conseguenze sul traffico dell’incidente, probabilmente un suicidio.

La circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia è stata infatti ferma fra Verona e Padova dal momento dell’investimento, che ha coinvolto il treno FR 9707, partito da Milano centrale alle 7.45 e che era atteso a Trieste Centrale alle 12.05 è stato fermato alla stazione di Lonigo dalle 9.24.

I ritardi hanno coinvolto sia i treni ad alta velocità, che gli Eurocity e i Regionali, dato che per la rimozione della salma e le indagini si attende il nulla osta del magistrato di turno. L’ultimo aggiornamento, sul sito Infomobilità di Trenitalia è delle 12.27 ed annuncia il ripristino della circolazione regolare, ma fino a dopo mezzogiorno la circolazione è stata sospesa, con ritardi fino a 180 minuti.

Alcuni treni diretti a Venezia (ad esempio da Torino) stanno raggiungendo Padova via Bologna, saltando la fermata di Vicenza, altri sono stati fermati a Verona Porta Nuova. Idem per quelli da Venezia: alcuni stanno raggiungendo Verona passando per Bologna. Per conoscere l’andamento del proprio treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di interesse è disponibile la pagina on line Cerca Treno.