Il temporale “abbatte” un albero che cade in strada. Pompieri all’opera all’alba in più scenari

I violenti temporali preannunciati a intermittenza per la prima parte della settimana hanno già provocato i primi danni nel Vicentino, pur non registrando eventi critici né coinvolgendo delle persone. Da Altavilla Vicentina all’alba di lunedì un primo intervento laborioso è stato affidato a una squadra di vigili del fuoco del capoluogo berico, intervenuta in via Roma per risolvere il blocco causato dalla caduta di una grossa pianta.

A provocare lo sradicamento dell’albero, spezzatosi alla base del tronco e posatosi proprio di traverso sulla carreggiata, è stato il forte vento unito alla pioggia battente che si sono abbattuti sulla zona alle prime luci del giorno.

I pompieri accorsi dalla sede ospitante il comando provinciale del 115 del capoluogo berico hanno tagliato e rimosso il vegetale dalla sede stradale, riaprendo la strada dunque la via di comunicazione al traffico ordinario. Altri interventi di varie squadre di vigili del fuoco sono stati finalizzati ai prosciugamenti di spazi parzialmente invasi da acqua, attraverso l’utilizzo delle pompe idrovore. In due luoghi di Altavilla Vicentina (via Risorgimento e via Rimini) ed in Strada del Cimitero di Polegge, frazione a nord di Vicenza.