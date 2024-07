Scontro fra mezzi pesanti: in A4 altra giornata di passione – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ancora una giornata di passione per gli automobilisti e camionisti in transito lungo il tratto vicentino dell’autostrada A4: un incidente fra due mezzi pesanti, che non ha provocato feriti, ha avuto invece forti ripercussioni sul traffico, con code che hanno raggiunto i nove chilometri in direzione di Milano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12 di oggi, mercoledì 3 luglio poco dopo l’area di servizio “Morisini”, fra Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore: un autoarticolato straniero Scania per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale è entrato in collisione (con il proprio lato destro) con un altro camion che lo procedeva, rimanendo gravemente danneggiato nella parte della cabina di guida. Illesi l’autista e una passeggera che si trovava nel mezzo, così come il conducente dell’altro autoarticolato.

I vigili del fuoco, accorsi con due automezzi, hanno messo in sicurezza l’autoarticolato gravemente danneggiato fermo sulla terza corsia, mentre il conducente e la passeggera sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario del Suem. Il traffico autostradale, particolarmente intenso, è stato prima bloccato e poi canalizzato, dopo i primi soccorsi, prima su una corsia e poi su due. Sul posto oltre alla polstrada anche il personale ausiliario dell’autostrada.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.