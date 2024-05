Rogo ex Imp, Cgil: “Solidarietà a lavoratori e proprietà. Il nostro impegno per ripartire”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’incendio di notevoli dimensioni di ieri sera, 2 maggio, ad Altavilla Vicentina ha tenuto testa ai vigili del fuoco per molte ore e ha visto andare in fiamme una parte dell’Azienda Emmegi Detergents Srl (ex Imp) in via IV Novembre 8.

Si tratta di un’azienda di imballaggio e riempimento materie plastiche che storicamente insiste sul territorio e dà lavoro a più di 70 lavoratori e alle rispettive famiglie. Fortunatamente al momento in cui è scoppiato l’incendio nessun lavoratore era presente fisicamente in azienda scongiurando così il peggio.

“Sulle origini dell’incendio attendiamo di capire meglio dalle autorità preposte, sperando che simili eventi non si verifichino più in futuro” spiegano Antonio Cunsolo (Filctem Cgil Vicenza) e Giuliano Ezzelini Storti (Segretario. Generale Filctem Cgil Vicenza).

“La Filctem Cgil di Vicenza è con il presente comunicato a testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori tutti e alla proprietà, rendendosi disponibile fin da subito a mettere in campo tutti i mezzi a disposizione per la ricostruzione e la ripartenza del lavoro”.