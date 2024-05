Incendio Altavilla, l’Arpav: qualità dell’aria ora ok, ma criticità nella gestione delle acque

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche l’Arpav, l’Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto, è intervenuta subito ieri sera presso l’incendio che ha devastato l’azienda di materie plastiche ex Imp di Altavilla Vicentina, su chiamata della centrale operativa dei vigili del fuoco e in supporto al Comune.

I tecnici hanno effettuato alcuni campionamenti di aria dell’ambiente, sia sopra vento che sotto vento, riscontrando solo a valle tracce non significative di qualche inquinante organico tipico degli incendi. Dalle condizioni meteo dopo la mezzanotte il vento è risultato estremamente debole e proveniente da Sud-Est verso Nord-Ovest (i dati sono stati rilevati nella stazione meteo Sant’Agostino).

Già questa mattina, spiega Arpav, in una nota, la situazione della qualità dell’aria è rientrata nella normalità. Critica è risultata invece la gestione delle acque di spegnimento, che sono finite nella rete idrica superficiale a causa della indisponibilità di stoccaggio delle vasche esistenti. La conseguenza è stata il dilavamento nelle acque superficiali: per le vie brevi sono stati informati gli enti preposti (società adrica e consorzio di bonifica).

Questa mattina sono in corso ulteriori accertamenti sui corpi idrici a valle. L’incendio risulta concluso e conseguentemente sono in corso le ripetizioni dei campionamenti come da prassi.