Svolta nell’industria della panificazione veneta: Morato Pane acquisisce i grissini Roberto

Il comparto alimentare e nel contempo l’industria veneta di settore registra un’importante manovra strategica che coinvolge due storiche aziende della regione: Morato Pane, con sede ad Altavilla Vicentina, ha siglato l’accordo di acquisizione con Roberto, nota marca specializzata nella produzione di grissini – i “torinesi” sono i più famosi – con quartier generale a Treviso. Tenendo conto di altre operazioni concluse in Spagna di recente, il business di Morato Pane raggiunge una stima di 250 milioni di euro annui e si inserisce al 2° posto in Italia per fatturate alle spalle della sola “Barilla” tra le big della panificazione e assimilabili.

Roberto Industria Alimentare srl, questa la denominazione commerciale del marchio ora in via di acquisizione, ha sede a Susegana nel Trevigiano. Famosa per i grissini distribuiti su scala internazionale, da tempo mette sulle tavole dei consumatore in realtà anche pane a fette, per tramezzino, piadine, snack salati, pani morbidi per bruschetta, hot dog e hamburger. Con un fatturato di oltre 57 milioni di euro riferito all’anno 2018.

L’operazione spagnola, invece, in tempi recenti aveva portato a incamerare nel team di aziende a vocazione agroalimentare un polo produttivo della multinazionale Cerealto-Siro Foods nata in Spagna, altro avamposto strategico del mercato di settore con linee variegate di prodotti: dai cereali ai biscotti, dalle merendine per l’infanzia alla pasta. Un catino da 5 mila addetti con stabilimenti anche in Italia e Portogallo. Uno stabilimento nei dintorni di Malaga entrato nella rete di produzione permetterà infatti di allargare l’offerta con con ad esempio pane a fette con e senza crosta, panini e pagnotte multicereali.

Più d’attualità in Veneto l’alleanza stretta tra Morato Pane, già con 300 dipendenti all’attivo, e Roberto, colossi del territorio: “Con queste due operazioni – ha annunciato all’Ansa Stefano Maza, manager del gruppo con incarico di amministratore delegato dal settembre del 2018 – il nostro gruppo consolida un fatturato di circa 250 milioni, confermandosi la seconda azienda italiana nel mercato della panificazione confezionata e aprendo ad un importante sviluppo del business estero, che oggi rappresenta quasi il 30% del fatturato aziendale”.

Finanziatori dell’ultima mossa sullo scacchiere sono le società Illimity, Springrowth ed Iccrea secondo quanto emerge, con socio di riferimento ormai consolidato da anni la holding industriale Aliante Equity, partner forte delle strategie di acquisizione. Per l’azienda vicentina, sulla soglia dei 50 anni di storia dalla sua fondazione, si tratta di un nuovo balzo in avanti nella conquista di un segmento ampio e diversificato del mercato internazionale. Seguendo un percorso a step successivi iniziato a Vicenza negli anni ’70 con i primi negozi al dettaglio di panetteria, trasformandosi in piccola impresa artigianale dopo i primi successi e, infine, a cavallo del nuovo millennio, a industria di riferimento e tra i leader del comparto alimentare. E ancora oggi condotta dalla famiglia Morato.