Cantieri di lavori sull’acquedotto in località Sorio. Medio Chiampo investe 40 mila euro

Una rete idrica più moderna ed efficiente, garantendo qualità e salubrità dell’acqua pubblica fornita a utenze domestiche e alle imprese del territorio. Cantiere di lavori aperto in località Sorio a Gambellara da alcuni giorni, con la sostituzione di un lungo tratto di acquedotto interrato – per circa 150 metri – iniziati nel corso della settimana.

L’opera di manutenzione e soprattutto di ammodernamento è condotta dal consorzio Medio Chiampo Spa, la società di gestione della rete idrica con sede a Montebello Vicentino che governa anche il servizio anche per i comuni di Zermeghedo e, appunto, Gambellara.

L’intervento si sviluppa precisamente lungo via San Giorgio, dove verranno alla fine prelevati i 150 metri della vecchia linea di tubature ormai obsolete e apposte le nuove con i collegamenti e gli allacci tra cui quelli a servizio della locale chiesa parrocchiale. L’opera complessiva rientra in un piano più generale di ammodernamento della rete acquedottistica

comunale che vede in programma altri interventi per il 2021, in particolare toccando altre località del paese come Mason di Gambellara e nella zona di via Cavalloni e via Capo di Sopra.

Il capitolo costi per l’intervento d’attualità al Sorio prevede un esborso di circa 40 mila euro per l’ente gestore del servizio idrico, con conclusione dei lavori programmata entro la metà di luglio salvo problematiche legate alle condizioni meteo. I disagi per la circolazione saranno minimi. “L’obiettivo di Medio Chiampo – si legge in una nota dell’azienda – è di garantire ai cittadini un acquedotto moderno e un servizio sempre più efficiente, oltre naturalmente alla qualità dell’acqua erogata”.