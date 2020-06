Dramma alla Morato Pane: addetto allo scarico merci trovato senza vita. Aveva 48 anni

Un nuova tragedia nel Vicentino sul posto di lavoro. Nel primo pomeriggio di oggi tra le 13 e le 13.30 un dipendente della Morato Pane, nota azienda del settore agroalimentare, è stato trovato senza vita nel piazzale esterno al magazzino. La vittima si chiamava Fabio Cecchetto, aveva 48 anni e viveva a Camisano Vicentino con la compagna e due figli minorenni, stravolti dalla drammatica notizia comunicata loro nel corso del pomeriggio. A ucciderlo sarebbe stata un’emorragia gastrointestinale, annoverata tra le cause di morte naturale.

Due versioni in attesa di verifica si sono contrapposte nelle ore successive al decesso dello sfortunato magazziniere, che da circa tre anni era stato assunto alle dipendenze della ditta di Altavilla. Le prime indicazioni da parte del Suem 118 fanno riferimento al grave malore addominale, non avendo riscontrato segni evidenti di trauma da parte dei soccorritori, mentre per la sigla sindacala Cgil-Flai sono richiesti dei necessari approfondimenti per escludere l’eventualità di un infortunio mortale sul posto di lavoro.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbe alcun testimone di quanto avvenuto all’esterno dello stabilimento produttivo, in una grande piazzale attiguo che ospita la zona di carico e scarico da e per il magazzino della ditta. Il 48enne è stato trovato, sembrerebbe già senza vita, in prossimità del cassone di un camion. La compagna della vittima è giunta in azienda, ed è stata anch’essa assistita dal personale sanitario, sconvolta dallo shock per la grave perdita.

Sul luogo della tragedia, in via D’Azeglio in zona industriale, si sono riversati i carabinieri e i tecnici specializzati dello Spisal dell’Ulss 8 Berica, dopo che i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo. Potrebbero essere visionati i filmati di sorveglianza esterna per dirimere ogni dubbio, visto che sulle cause che hanno portato alla tragedia non vi sarebbero riscontri certi, come riferiscono i sindacati. Nel 2001 l’azienda Morato Pane fu teatro di un infortunio mortale che costò la vita a un giovane operaio.

Per domani mattina le sigle Cgil-Cisl-Uil hanno si sono date appuntamento alle 11 di fronte alla Prefettura per manifestare e sollecitare la firma all’intesa mirata a “costituire una task force con il compito di combattere il fenomeno degli incidenti sul lavoro”, come dichiarato da Raffaele Consiglio, segretario di Cisl Vicenza.

La notizia è in aggiornamento