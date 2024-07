Tragedia in vacanza: pensionata di Altavilla travolta e uccisa da un furgone in manovra

Una turista vicentina di 82 anni è morta ieri mattina sul litorale adriatico, a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, schiacciata da un furgoncino per le consegne di prodotti surgelati poco dopo le 11.30. L’autista del mezzo – un giovane addetto del posto – stava facendo una manovra in retromarcia e non si sarebbe avveduto del pedone: l’anziana è stata arrotata ed è morta praticamente sul colpo sotto il peso del veicolo.

Il nome della vittima è stato reso noto in seguito: la donna si chiamava Renata Induni e viveva sola in un appartamento ad Altavilla Vicentina. Da oltre 35 anni si era trasferita in Veneto per motivi di lavoro,. Era originaria della Lombardia, della provincia di Bergamo. La pensionata, che godeva di buona salute, si trovava in vacanza e pernottava in un hotel di Bellaria, in autonomia.

Secondo le cronache di Rimini stava rientrando in albergo per il pranzo, quando è accaduto l’irreparabile. Faceva parte di un viaggio organizzato con altre persone anziane. L’autista del furgoncino per quanto sotto choc ha subito tentato di soccorrere la donna sull’asfalto tra via Zara e via Panzini e ha avvisato il 118, ma non c’è stato nulla da fare. Il Fiat Iveco Daily di colore bianco ha travolto a morte l’ottantenne, che è spirata dopo pochi minuti, mentre il 35enne prima alla guida del furgone frigorifero si è seduto, disperato, a bordo strada sperando che i soccorsi andassero a buon fine.

Come da prassi, il giovane è stato sottoposto poi ai test per le verifiche sull’alcol e droga, con rilievi sull’incidente a cura degli agenti di polizia locale. Inevitabile l’accusa che gli sarà formalizzata per omicidio stradale. Inevitabile la folla di gente, per lo più vacanzieri, che si è assiepata intorno allo scenario del drammatico investimento.