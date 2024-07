Scontro all’incrocio tra ciclomotore, auto e furgone: tre feriti, gravissima una donna

Un ciclomotore semidistrutto sull’asfalto, una vettura con la parte anteriore sfondata e un’ammaccatura evidente sulla portiera del lato guida, e un furgone ribaltato ruote all’aria. E’ questo lo scenario dell’incidente stradale che si sono trovati di fronte oggi, intorno alle 7, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem a Bassano del Grappa.

Più precisamente all’incrocio tra viale Venezia incrocio con via IV Armata, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Il bilancio dei feriti consta di tre persone trasportate d’urgenza in ospedale al San Bassiano, due uomini e una donna. E si teme per la salute di lei, stando alle prime indicazioni dei soccorritori, vale a dire per la guidatrice dello scooter, apparsa in condizioni critiche e ricoverata in codice rosso.

Sul posto è stata dirottata la Polizia stradale per i rilievi e per dare supporto alle operazioni di soccorso. E bisogna attendere il report della pattuglia impegnata per conoscere le cause precise che hanno originato lo scontro multiplo tra i tre veicoli convolti. Il primo in ordine di tempo sarebbe avvenuto tra l’auto privata e il ciclomotore, poi in seconda battuta l’impatto tra il furgone e la quattro ruote. Anche i conducenti dei due mezzi “coperti” hanno riportato delle contusioni che necessitano di cure in pronto soccorso e accertamenti approfonditi, ma salvo complicazioni non corrono pericolo di vita.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa e il traffico deviato nelle altre arterie locali, fino alla rimozione dei veicoli danneggiati.