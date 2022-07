Amichevole di lusso, al Menti il L.R. Vicenza ospita il Milan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un test di grande prestigio per il L.R. Vicenza, la squadra allenata da Francesco Baldini ospiterà i campioni d’Italia del Milan. I biancorossi, al lavoro ad Asiago in vista della nuova stagione, affronteranno i rossoneri sabato 6 agosto con fischio d’inizio alle ore 19. Per acquistare i tagliandi di ingresso, non ancora disponibili, bisognerà attendere qualche giorno. Dovrebbe giungere a breve anche l’ufficialità della diretta televisiva per chi, eventualmente, non riuscisse a raggiungere lo stadio o ad accaparrarsi il ticket d’ingresso.

Questo il post pubblicato dalla società di Largo Paolo Rossi sulla pagina Facebook in merito alla sfida