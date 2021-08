Annega dopo essersi immerso in acqua. Muore a Caorle un 28enne con disabilità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si sarebbe allontanato da uno dei genitori mentre insieme camminavano sull’arenile interno di Porto Santa Margherita, vicino alla località balneare di Caorle, facendo perdere le sue tracce fino al suo ritrovamento, purtroppo senza vita, in acqua proprio di fronte alla costa dell’Adriatico.

Un dramma struggente che ha colpito ieri sera una famiglia di vicentini, in vacanza da quelle parti in questa settimana che precede Ferragosto. Dopo che un giovane di 28 anni, affetto da una forma di autismo, ha perso la vita in seguito al probabile annegamento in mare.

L’allarme era scattato ieri sera alle 21.30, poco dopo l’imbrunire. Sembra che il ragazzo, di nascosto e forse senza rendersene conto, si sia improvvisamente allontanato dalla custodia del famigliare che lo accompagnava per una passeggiata serale, secondo la versione dei fatti che riportano stamattina i giornali on line della stampa veneziana (La Nuova Venzia in particolare). Il padre, non appena si è accorto di aver perso di vista il figlio con disabilità, ha iniziato a cercarlo nei dintorni di piazzale Portesin, vicino agli impianti sportivi e a uno stabilimento balneare, e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine.

A distanza di pochi minuti la consapevolezza che nel frattempo qualcosa di irreparabile era accaduto sulla riva , nonostante alcuni soccorritori si siano precipitati sul posto tentando le manovre di rianimazione sul povero ragazzo, ritrovato già deceduto. La famiglia in soggiorno a Caorle risulta residente nel capoluogo berico, e la notizia della tragedia ha colpito la città di Vicenza, dove è giunta a nelle prime ore di stamattina dopo che è stata diffusa l’identità della vittima.

Sarebbe da escludere la presenza di terze persone, spiegando l’accaduto con l’immersione in mare del 28enne, incapace poi di riemergere e quindi morto nel giro di pochi attimi per probabile annegamento. Senza che nessuno, intorno, si accorgesse della disgrazia nella spiaggia vicina al luogo della sparizione. La salma del giovane, la cui identità sarà resa nota nelle prossime ore dopo il comprensibile riserbo mantenuto, sarà messa a disposizione dei familiari nelle prossime, in vista del funerale.