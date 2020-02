Stop alla grande festa di Carnevale in centro a Vicenza, a scopo cautelativo

Alle 12.40 di oggi, sabato 22 febbraio, è stata comunicata la decisione di annullare la festa di Carnevale a Vicenza prevista a partire dal pomeriggio. La sfilata dei carri allegorici e gli spettacoli variopinti in programma sono stati dunque rinviati a data da destinarsi, a scopo precauzionale. Nel cuore del capoluogo berico era previsto l’afflusso di migliaia di persone, e in attesa di sviluppi riguardo l’evoluzione dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus è giunta la richiesta da parte dell’Ulss Berica 8 di evitare eventi di massa.

A ufficializzare la decisione è stato il Comune berico, attraverso una nota alla stampa e alla cittadinanza. Il centro storico, corso Palladio e Campo Marzo non saranno quindi invasi da maschere e costumi multicolori, vanificando il grosso lavoro degli organizzatori e delle decine di volontari. La speranza, ovviamente, è che gli sviluppi successivi dell’allarme sanitario consentano di recuperare la data nelle prossime settimane.

Sul “fronte” dell’epidemia nessuna novità saliente nelle ultime ore per quanto riguarda il Vicentino. “Fino a questo momento non sono segnalati nuovi casi di contagio o di sospetto contagio – aveva aggiunto il sindaco di Vicenza Francesco Rucco in un comunicato delle 12.20 -. Sono costantemente a stretto contatto con i direttori generali di Ulss 8 Berica e Ulss 7 Pedemontana, con il reparto malattie infettive dell’ospedale S. Bortolo e con la Prefettura per coordinarci rispetto ad aggiornamenti che man mano arriveranno. Stiamo monitorando la situazione: tutto è predisposto da un punto di vista sanitario. Continueremo ad aggiornare la popolazione nel corso della giornata attraverso i media locali, sul sito istituzionale e sulle pagine ufficiali del Comune di Vicenza sui principali social network”.