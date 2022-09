Approvato il progetto per la ciclopedonale di Casale, lavori al via entro l’inizio del 2023

Presto anche la strada di Casale avrà una sua pista ciclopedonale, in un tratto viabilistico dall’alta densità. I primi due stralci del progetto, sono otto in totale, sono stati approvati dalla giunta comunale di Vicenza. L’importo totale per la completa realizzazione dell’opera è di circa 1 milione e 800mila euro. In totale sono 4,7 i chilometri che collegheranno via Martiri delle Foibe e strada Pelosa partendo dalla rotatoria.

L’intervento approvato, i cui lavori prenderanno il via entro l’inizio del 2023, interesserà il tratto di strada di Casale tra l’incrocio con strada del Megiaro e il centro della località di Casale, fino a strada dei Pizzolati (stralcio B, 260 metri) e fino alla chiesa di Casale (stralcio C, 150 metri). L’investimento è di 375 mila euro, con un contributo da parte della Regione del Veneto di circa 80 mila euro.

“Abbiamo deciso di dare priorità alla realizzazione della parte centrale di strada di Casale – spiega il vicesindaco Matteo Celebron con delega ai lavori pubblici – in quanto maggiormente popolata e dove la mancanza di una pista ciclopedonale è più sentita. In questo modo rispondiamo con un investimento importante alla richiesta dei residenti di riqualificazione della zona che vede quasi 1.500 abitanti e il 25% di traffico pesante giornaliero. Inoltre, il progetto risulta fondamentale per lo sviluppo della ciclabilità nel quadrante sud-est del territorio comunale”.

Il progetto

Gli otto stralci del progetto di fattibilità tecnica ed economica del percorso ciclopedonale sono così suddivisi: stralcio A (725 m) dalla rotatoria di via Martiri delle Foibe fino all’intersezione con strada del Megiaro (350 mila euro); stralcio B (m 260) fino a strada dei Pizzolati (circa 180 mila euro); stralcio C (150 m) fino alla chiesa di Casale (98.200 euro); stralcio D (370 m) fino all’intersezione con via Paolo Veronese (200 mila euro); stralcio E (m 780) intercettando l’ingresso dell’Oasi di Casale (370 mila euro); stralcio F (510 m) è ricompreso nelle opere di adeguamento di strada di Casale e messa in sicurezza con marciapiede ad opera di ViAcqua, in fase di autorizzazione; stralcio G (1350 m) fino all’intersezione con strada della Pelosa (600 mila euro); stralcio H (620 m) comprende il collegamento su strada San Pietro Intrigogna, fino alla frazione e in raccordo con il progetto di variante Ponti di Debba, a carico del progetto in corso di redazione da parte della Provincia di Vicenza.

Si tratta di un percorso ciclopedonale particolarmente significativo dal punto di vista turistico e naturalistico. Strada di Casale, inserita nella periferia rurale della città tra le colline ed il fiume Bacchiglione, rappresenta la via di accesso all’oasi naturalistica Stagni di Casale, inserita nella rete Natura 2000 come sito di interesse comunitario. L’itinerario costituisce, inoltre, un collegamento strategico, in chiave ciclo-turistica nel quadrante sud-est della città, tra la ciclovia regionale Vicenza-Noventa Vicentina E7 (viale della Riviera Berica e ex SS247); la ciclovia Vicenza -Torri di Quartesolo (ex SS11); e gli itinerari cicloturistici palladiani (San Pietro Intrigogna – Torri di Quartesolo), in fase di progettazione esecutiva.