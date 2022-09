Sfreccia in auto sotto effetto di droga. Arrestato un 34enne dopo rocambolesco inseguimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’auto a tutta velocità sfreccia per le vie centrali di Vicenza, dallo stadio Menti verso viale Margherita, quando viene notata dalla polizia locale berica. Nell’affrontare una curva il mezzo, una Ford Puma, ha sbandato proprio mentre un pedone era intento ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, schivandolo di poco. A quel punto gli agenti hanno acceso le sirene e si sono messe all’inseguimento del veicolo, pur intimando lo stop l’auto non ha mostrato alcuna intenzione di fermarsi. Alla guida, si è scoperto successivamente, c’era un 34enne di Villaverla, arrestato dagli agenti.

L’episodio avvenuto verso le 16.30 di ieri, 1 settembre, ha portato al rocambolesco inseguimento con il fermo definitivo del fuggiasco in zona Borgo Scroffa a seguito di un sorpasso azzardato e lo speronamento dell’auto di servizio degli agenti. Una volta sceso dalla Ford Puma, l’uomo ha inveito contro gli stessi per evitare di essere identificato, ne è uscita una collocazione con calci e pugni rivolti alle forze dell’ordine. Per placare le ire dell’uomo i poliziotti hanno dovuto fare uso dello spray al peperoncino.

Tratto in arresto, il 34 enne è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni (un agente ha riportato escoriazioni ad una mano con prognosi di 4 giorni), danneggiamento dell’auto di servizio e guida sotto l’effetto di cocaina a cannabis. Ha inoltre accumulato sanzioni per 505 euro per non aver dato la precedenza ad un pedone sulle strisce pedonali, per la velocità non commisurata, per il sorpasso vietato, per non aver con sé la patente e per transito su marciapiede.