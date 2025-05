Il Vicenza al fulmi… Crotone nell’esordio playoff: vittoria per 2-1 in Calabria, si replica al Menti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La corsa per l’entrata in serie B dalla porta di servizio dei playoff è iniziata nel migliore dei modi per il L.R. Vicenza, che espugna lo stadio Scida di Crotone e torna dalla Calabria con un +1 importante nel doppio confronto. Match d’esordio in post season per i biancorossi di mister Vecchi, fermi da tre settimane da partite ufficiali, già allo terzo scoglio invece gli avversari dopo aver fatto due scalpi eccellenti come Feralpisalò (3-1 e 1-2) e Juve Under 23 (0-0 in gara secca, passaggio del turno per miglior posizione in classifica).

Tabellone alla mano si gioca insomma l’andata dei quarti di finale di serie C, con il Vicenza testa di serie in virtù del secondo posto in campionato alle spalle del promosso Padova. Poi per chi avanzerà l’abbinamento sarà con la vincente di Giana Erminio/Ternana (andata ieri 1-0 per i lombardi). Il ritorno allo Stadio Menti è in calendario per mercoledì sera alle 20.

Il successo esterno confortante di Costa e compagni si fonda sui gol di Leverbe e Ferrari, il primo agli sgoccioli del primo tempo sul solito calcio d’angolo battuto proprio dal mancino di Noventa e tempismo perfetto del difensore francese, il secondo su correzione di anca del “Loco” su tiro di De Col. In mezzo un rigore guadagnato e sprecato da Morra (sul punteggio di 1-0) e il pareggio del Crotone siglato da Murano, anche qui di testa. Da registrare, prima dei gol ufficiali a tabellino, i due pali in un colpo solo(doppia traversa sottomisura delle due punte titolari Morra e Rauti) centrati dai vicentini. Crotone conclude in dieci per un doppio giallo, avrà due uomini in meno dopodomani.

I risultati dei playoff di serie C Now

Quarti di finale

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0

Giana Erminio-Ternana 1-0

Vis Pesaro-Pescara 2-4

Crotone-L.R. Vicenza 1-2

