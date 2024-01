Inchiesta Anas-Verdini: l’ad Tomarchio, indagato, lascia la Gemmo

L’ingegner Giuseppe Tomarchio si è dimesso dalle cariche di amministratore delegato e direttore generale della Gemmo SpA, a seguito dell’inchiesta sugli appalti Anas che ha portato agli arresti domiciliari Tommaso Verdini e il suo socio Fabio Pileri.

La decisione di dimettersi dell’ingegner Tomarchio “è volta a tutelare la propria reputazione e quella della società, con la finalità di chiarire il prima possibile la correttezza del proprio operato, nell’ambito delle indagini della Procura di Roma” recita una nota dell’azienda berica. Il terremoto dentro al colosso delle infrastrutture con sede ad Arcugnano porta così Irene Gemmo, già presidente, ad assumere anche la carica di amministratore delegato a far data da ieri, 9 gennaio.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito l’ingresso dell’ingegner Alessio Zanetti, nominato consigliere e nuovo direttore generale, e confermato Susanna Gemmo vice presidente della società, come comunica una nota inviata ai media. Laureato in ingegneria elettronica, Zanetti, 41 anni, è in Gemmo dal 2010 e dal 2015 ha assunto la carica di direttore sviluppo commerciale e innovazione. Dal 2022 è anche Vice Presidente di Assistal, l’Associazione nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica, aderente a Confindustria. “Gemmo S.p.A. ringrazia l’ingegner Tomarchio per l’impegno e il contributo offerto alla Società in questi anni”.

La Gemmo SpA

Gemmo è un’impresa da oltre cento anni leader nella realizzazione e gestione di impianti tecnologici complessi per infrastrutture strategiche come porti, aeroporti, ospedali, beni culturali architettonici, stazioni ferroviarie, tunnel, centri direzionali e commerciali: fornisce servizi di facility management, efficientamento energetico e gestione dell’energia. Fondata nel 1919 ad Arcugnano (Vicenza), Gemmo ha progettato, realizzato e gestito opere di pubblica utilità in ogni continente. Oggi conta 900 dipendenti, il 94% dei quali con contratto a tempo indeterminato.