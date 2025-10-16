Arriva a Vicenza l’auto della scorta del giudice Falcone, segno del sacrificio della Polizia di Stato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il prossimo 28 ottobre a Vicenza sarà esposta, in piazza San Lorenzo, la teca “Quarto Savona 15”, che contiene i resti della Fiat Croma che a Capaci (Palermo) il 23 maggio 1992 saltò in aria insieme a quella del giudice antimafia Giovanni Falcone, fatto saltare in aria con mille chili di tritolo in autostrada. Con lui morirono la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta che erano appunto sulla Croma che precedeva l’auto del magistrato: il caposcorta Antonio Montinaro e i poliziotti Vito Schifani e Rocco Dicillo.

I proprio Tina Montinaro, vedova di Antonio, ha fatto nascere l’iniziativa di portare in giro per l’Italia i resti accartocciati della Croma nella quale hanno trovato la morte gli agenti chiamati a garanti la sicurezza del magistrato. “Non coltiviamo altre ambizioni, se non quella di ricordare i nostri morti che non sono solo di alcuni ma patrimonio di tutta l’Italia. Vogliamo continuare a lavorare, ogni giorno, perché tutto questo sangue non sia stato versato invano”ha sempre spiegato Tina Montinaro.

L’appuntamento a Vicenza è alle 10: l’iniziativa è promossa dall’associazione DonatoriNati con la collaborazione della Questura di Vicenza: Quarto Savona 15 è diventata il simbolo del sacrificio e della dedizione del personale della Polizia di Stato caduto nell’adempimento del dovere. Nella stessa giornata si terrà anche una donazione di sangue per ricordare i colleghi caduti e promuovere i valori di solidarietà e servizio che ispirano quotidianamente l’operato della Polizia di Stato. L’iniziativa, aperta ai cittadini, spiega l’ufficio stampa della Questura berica “rappresenta un momento di partecipazione e condivisione del significato più autentico dell’essere al servizio della comunità”.

