Fugge senza patente e ubriaco: arrestato dalla Polizia dopo un lungo inseguimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una rocambolesca fuga in auto, condotta senza alcuna considerazione per semafori rossi, veicoli in transito e pedoni. È quello che si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 26 maggio, tra Bassano del Grappa, Cassola e Romano d’Ezzelino. Il tutto conclusosi con l’impatto della vettura fuggitiva contro una rotatoria, allorché il conducente è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato di Bassano.

L’uomo, un cittadino di nazionalità marocchina classe 1981, aveva attirato l’attenzione, intorno alle ore 22:55, per la sospetta modalità con la quale la sua macchina era parcheggiata in via Largo Parolini, a Bassano del Grappa. Ma il motore acceso non è stato l’unico elemento a mettere in allerta gli operatori: il sito, infatti, è noto alle forze dell’ordine come area di ritrovo per il consumo di sostanze stupefacenti e alcoliche. È stato questo insieme di circostanze ad indurre alla decisione di procedere con un controllo.

Accortosi degli agenti, l’uomo si è dato repentinamente alla fuga con il suo veicolo, prontamente inseguito dagli operatori. Il fuggitivo ha dunque percorso a folle velocità via Parolini, viale delle Fosse e viale Venezia, per fare quindi ingresso nel territorio comunale di Cassola. Il veicolo ha poi proseguito lungo viale Monte Grappa e via Monte Verena, per imboccare infine viale San Pio X fino all’intersezione con la rotatoria con le vie Bassanese e La Salle, quest’ultima situata nel territorio di Romano d’Ezzelino.

È a questo punto che l’uomo, nel tentativo di percorrere la rotatoria nel senso contrario di marcia, ha perso il controllo della vettura. Vano il tentativo di continuare la fuga piedi: nonostante le resistenza opposta, è stato intercettato dagli operatori sopraggiunti. Rassegnatosi, l’uomo ha mostrato un atteggiamento collaborativo, ammettendo di aver intrapreso la fuga perché privo di patente di guida e in stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Condotto presso il commissariato, l’uomo è stato tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo celebratosi nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio. Contestualmente, gli sono state comminate le sanzioni previste per le molteplici violazioni al Codice della Strada commesse durante la fuga, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.