Auto esce di strada e centra pullman in sosta. Miracolato il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Spaventoso incidente questa mattina, 1 gennaio, quando un auto che procedeva in direzione Vicenza è uscita di strada, oltrepassando la corsia opposta, carambolando all’interno di un piazzale finendo la propria corsa contro un autobus parcheggiato.

Erano quasi le 8 quando un 23enne, alla guida di una Volkswagen Golf, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada. Il primo impatto è stato con una campana per il recupero del vetro, dopo il primo urto il conducente non è più riuscito a controllare l’auto che ha proseguito contro la ringhiera del deposito Ambrosini al civico 86 di strada Marosticana. La carambola è terminata all’interno del piazzale dove erano parcheggiati i mezzi dell’azienda. L’auto si è fermata proprio conto un bus in sosta.

Il giovane alla guida è rimasto bloccato tra le lamiere dell’auto, completamente distrutta. Per riuscire ad estrarlo sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto segare l’abitacolo e una volta portato fuori il giovane malcapitato è stato affidato alle cure del Suem che lo ha successivamente trasportato in ospedale, in codice giallo.

Il 23enne è tuttora monitorato dai medici che lo hanno ricoverato in rianimazione, le sue condizioni, seppur gravi, non lo rendono in pericolo di vita. Nel luogo dell’incidente anche la polizia locale di Vicenza, giunta per i rilievi del caso.