Auto fuori controllo si schianta all’esterno della chiesa di Araceli. Illesi gli occupanti

Un forte botto proveniente dalla strada e, una volta corsi alle finestre per capire cosa fosse accaduto, una vettura schiantata sul muretto che contiene gli scalini per accedere alla chiesa di Araceli Cristo Re nel cuore di Vicenza. E’ questa la scena che si sono trovati di fronte ieri sera i residenti del quartiere di Borgo Scroffa a Vicenza, prima di mezzanotte, con richiesta immediata di soccorso inoltrata al 118.

In verità, si scoprirà poi, sia per il passeggero che per il conducente dell’auto di colore nero non è stato necessario il passaggio in pronto soccorso, visto che se la sono cavata con qualche graffio nonostante la violenza dell’urto, grazie anche al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Non fosse per l’accesso rialzato del portone principale della chiesa l’auto avrebbe sbattuto frontalmente proprio sull’ingresso, andando invece a cozzare sulla gradinata contenuta da un muretto di cemento. Distrutto il “muso” del veicolo, uscito dalla carreggiata da via Borgo Scroffa poco dopo le 23.30 di lunedì sera, all’altezza dell’incrocio con via Muttoni, proprio dove sorge l’edificio sacro.

Ignote le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell’automobile, che prima di terminare con violenza la sua corsa ha schiacciato la rastrelliera per il parcheggio delle biciclette, distruggendone una, e divelto le barriere di metallo di sicurezza per lo spazio ciclabile. A recarsi sul posto una pattuglia di polizia locale del Comune di Vicenza, che ha esaminato i detriti lasciati a terra ed effettuato i rilievi.