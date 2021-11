Studentessa 16enne investita mentre andava a piedi alla fermata dell’autobus

Brutta esperienza ma fortunatamente senza esiti irreparabili per una giovane studentessa residente a Sandrigo, travolta da un’auto stamattina mentre da casa si avviava a piedi alla fermata dell’autobus per recarsi a scuola. Stava percorrendo via San Sisto per usufruire come d’abitudine del trasporto pubblico verso un istituto superiore della provincia.

Al momento dell’investimento del pedone si era ai primi chiarori di luce della giornata, intorno alle 6.30 di martedì. L’evento accidentale si è verificato lungo una via che porta dall’area di campagna sandricense verso il centro cittadino e l’autostazione delle corriere.

La giovane, di 16 anni, è stata soccorsa dalla persona che conduceva l’automobile, subito dopo l’impatto accidentale. Chiamato il 118, nell’arco di una manciata di minuti è giunta sul posto, a poca distanza dalla strada “Marosticana”, un’ambulanza per assistere la ragazza ferita, quest’ultima ricoverata poi al San Bortolo di Vicenza in codice giallo. Secondo le prime informazioni disponibili non sussiste per lei alcun pericolo di vita.

La notizia è in aggiornamento