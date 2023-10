Raid multipli in case e a utenti del bancomat, via denaro e gioielli. Cane preso a bastonate

Si moltiplicano in questi giorni di ottobre gli episodi di microcriminalità nell’area territoriale che comprende i Comuni di Dueville, Sandrigo e Montecchio Precalcino, di conseguenza le denunce per furti nei confronti di ignoti. Difficile dire se le mani (leste) siano sempre le stesse, fatto sta che da metà mese ad oggi si sono registrati furti in casa e anche di fronte a filiali di banche con sportello Atm, il più delle volte in pieno giorno.

Il più recente, segnalato e descritto in servizio di cronaca de Il Giornale di Vicenza, riguarda il raid compiuto nei giorni scorsi in una villetta di Montecchio Precalcino.

Ad agire sarebbe stata una banda composta da tre ladri, scorti da un testimone in fuga tra i campi, capaci di percuotere il cane domestico – pare con sassi e un bastone – prima di aver accesso, pare, dalle finestre all’abitazione dopo averle forzate. Il tutto alle prime luci della sera, dopo aver avuto certezza che nessuno si trovasse in casa. Sarebbe stata sportata una cassetta di sicurezza con all’interno del denaro contante, dei gioielli dal valore affettivo oltre che economico e altri oggetti d’arredo. Danni riscontrati per svariate migliaia di euro denunciati ai Carabinieri, e non si tratterebbe dell’unico fatto registrato in paese negli ultimi tempi, con ammanchi almeno più contenuti ma altre abitazioni messe a soqquadro a Levà, Sandrigo e Bressanvido.

Dei giorni scorsi la notizia dalla presenza sempre nell’area dell’Altovicentino, e più di preciso a Dueville, di alcuni malviventi che agiscono appostandosi nelle vicinanze degli sportelli del bancomat. Una dinamica nota: attendere il prelievo del denaro per distrarre l’utente nel momento in cui l’erogatore di banconote è attivato, o addirittura aggredendolo per fuggire con il maltolto. Sarebbero due i casi avvenuti in centro, in piazza Monza, con conseguente denunce da parte dei cittadini vittime dei furti. In entrambi i casi, portati via 1.500 euro ai due malcapitati duevillesi.

Alla luce di questi e altri fatti denunciati di recente, i Carabinieri della stazione di Sandrigo e della tenenza di Dueville, in entrambi i casi afferenti al comando di compagnia di Thiene, si stanno dedicando a potenziare i controlli nel territorio, con particolare attenzione proprio a sportelli automatici.