Autocisterna per il trasporto latte si schianta sul guard-rail. Ferito il conducente

Sirene dei mezzi di soccorso poco prima di mezzogiorno di oggi tra i due caselli autostradali del capoluogo berico, per intervenire sul luogo di un incidente autonomo. Ad andare a sbattere a velocità sostenuta sulle barriere de delimitazione è stato un camion cisterna per il trasporto del latte, mentre precorreva il tratto dell’A4 Milano-Venezia in direzione di Verona, alle 11.30.

Subito soccorso l’autista, uscito malconcio dalla cabina di guida e trasportato al pronto intervento dell’ospedale San Bortolo. Le sue condizioni sono serie ma non correrebbe pericolo di vita, in attesa di accertamenti specifici.

Determinante l’apporto dei vigili del fuoco, arrivati subito con il personale di prima partenza per poi mettere in sicurezza il mezzo pesante e i veicoli di passaggio lungo la carreggiata ovest. Ad occuparsi subito dell’autista è stata la squadra del Suem, mentre una pattuglia della Polstrada vicentina e gli operatori tecnici autostradali stanno provvedendo non senza fatica alla rimozione del camion, dopo aver raccolto i detriti dall’asfalto.