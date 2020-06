Bollettini coronavirus, primo week end senza decessi nè nuovi casi positivi nel Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Problemi zero? Non ancora. Ma i numeri del week end, perlomeno quelli diffusi nel tardo pomeriggio di domenica e che si riferiscono alle 24 ore precedenti, mostrano gli auspicati zero che portano verso il graduale ritorno alla normalità. Nessun decesso innanzitutto tra i malati di coronavirus vicentini, nessun nuovo riscontro di positività ai tamponi in provincia e non ci sono nuovi ricoveri nei reparti di infettivologia. Ormai da quattro giorni vuota la terapia intensiva del San Bortolo di Vicenza, dopo quella dell’ospedale di Santorso.

I report quotidiani di Ulss 7 Pedemontana e Ulss 8 Berica certificano la fase di spegnimento progressivo dell’onda di contagio, che non sembra finora aver risentito delle riaperture recenti in tema di libertà di circolazione, con le dovute cautele e con il contributo del clima più caldo.

Intanto la raccolta dei tamponi orofaringei nella provincia berica si appresta a tagliare il traguardo simbolico dei 100 mila test processati, a distanza di oltre 100 giorni dai primi effettuati nella terza decade di febbraio. A ieri sono 95.791, quasi equamente suddivisi, 639 in nei distretti est e ovest dell’Ulss 8 a Vicenza. Nelle ultime 24 ore che vanno dalle 16 di sabato ad analogo orario di ieri sono stati raccolti campioni su 1.544 persone.