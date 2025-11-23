“1° avvertimento”: busta con proiettile al sindaco Cracco. Indagano i carabinieri

Stanno indagando i carabinieri sul grave episodio di intidimazione che ha come vittima il sindaco di Bolzano Vicentino Lorenzo Cracco, al quale è stata recapitata nella cassetta delle lettere di casa un busta bianca con all’interno una pallottola accompagnata da un foglio con la scritta “Sindaco 1° avvertimento“.

Il fatto risale al 7 novembre: Cracco, in carica da due anni e mezzo, stata tornando a casa dopo un’uscita sul Monte Grappa con alcune classi delle scuole medie cittadine. La busta, bianca, era senza intestazione né destinatario.

“È faticoso pensare che possano accadere cose del genere, eventi che senza tanti giri di parole ti lasciano inevitabilmente con le gambe molli – ha dichiarato al Tgr Regionale Cracco – In due anni e mezzo di amministrazione ne è passata di acqua sotto i ponti, ci siamo trovati davanti a situazioni ingarbugliate e tese, ma nulla che potesse giungere a tanto. Il nostro modo di amministrare è sempre stato aperto al dialogo”. Trasversale la solidarietà che a Cracco è giunta dalla politica e da tanti colleghi primi cittadini.

